PowerWash Simulator 2 привнесет новые возможности, включая домашнюю базу и увлекательное продолжение сюжета, с выходом в 2025 году.

Компания FuturLab объявила о создании второй части популярной игры PowerWash Simulator, которая ожидается в 2025 году на платформах Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и Epic Games Store. Игра стала настоящей сенсацией, собрав более 17 миллионов поклонников и теперь разработчики решили предложить игрокам продолжение. Оригинальная игра позволила пользователям погружаться в процесс уборки, развивая свой бизнес и следуя увлекательной истории с участием мэра, кота и даже инопланетян.

Директор по дизайну Дэн Чекер объяснил, что необходимость продолжения возникла из-за технологических ограничений первой версии, которые не позволяли добавлять новые интересные функции. Команда потратила много времени на обсуждение того, каким образом можно продолжить игру, чтобы это было приятно для игроков и следовало духу оригинала.

Одним из ключевых нововведений станет «домашняя база», которая позволит пользователям персонализировать свое пространство, собирая мебель и украшения в ходе игры. В отличие от первой части, где игроки работали из гаража, во второй части будет важно возвращаться в собственное пространство.

Сюжет также станет более глубоким: команда решила развить истории персонажей, исследуя последствия событий, произошедших в конце первой игры. Разработчики стремились создать такую нарративную структуру, которая позволила бы игрокам получать полноценное удовольствие от игры, даже если они не будут вникать в текстовые сообщения.

