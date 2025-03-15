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ddr22
Новый MacBook Air M4 использует только энергоэффективные ядра для увеличения срока службы батареи
MacBook Air M4 показывает удивительные результаты, используя только энергоэффективные ядра, что значительно улучшает его производительность и охлаждение.

Apple недавно выпустила новые модели MacBook Air с процессорами M4 в США и других крупных странах. Хотя на первый взгляд изменения кажутся минимальными и заключаются лишь в переходе с M3 на M4, тесты показали, что новые устройства значительно изменили свое поведение при выполнении сложных задач. Например, в процессе редактирования фотографий в Lightroom Classic, блогер Ютуба Вадим Юрьев заметил, что M4 MacBook Air использует только шесть энергоэффективных ядер, в то время как производительные ядра почти не задействуются. Это удивительно, поскольку Adobe Lightroom является крайне ресурсоемким приложением, и раньше считалось, что именно производительные ядра будут справляться с такими задачами.
Причина, по которой используются только энергоэффективные ядра, не поясняется, однако поведение нового MacBook Air резко отличается от M3, где нагрузку обрабатывали именно производительные ядра. Возможно, Apple специально настроила нейронный процессор M4 на оптимальное распределение задач, позволяя эффективно использовать энергоэффективные ядра без ущерба для качества работы приложения и пользовательского опыта.
Пока рано судить, насколько хорошо работает Lightroom Classic при использовании только энергоэффективных ядер. Но если программа действительно функционирует должным образом, это приводит и к улучшению времени автономной работы, и к более низким температурам.

Поскольку в MacBook Air M4 отсутствует активная система охлаждения, а используется лишь один крупный радиатор, распределение нагрузки на шесть энергоэффективных ядер могло быть преднамеренным шагом со стороны Apple. Дополнительные тесты с другими ресурсоемкими приложениями помогут прояснить ситуацию.

#macbook air m
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