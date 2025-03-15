Поставки RTX 50 в два раза превышают RTX 40, однако покупатели все еще сталкиваются с нехваткой.

Компания NVIDIA недавно сделала заявление о том, что в первые пять недель после запуска видеокарт серии RTX 50 было отправлено в два раза больше единиц, чем в аналогичный период для серии RTX 40. Однако точные цифры поставок не были представлены, и многие скептически относятся к таким данным. Потребители уже называют запуск RTX 50 «бумажным», поскольку на рынке наблюдается огромная нехватка этих видеокарт, и даже по высоким ценам, превышающим рекомендованные, их крайне сложно приобрести.

На данный момент большинство графических процессоров RTX 50 не доступны в крупных розничных сетях. Когда новые партии наконец поступают, их количество – всего несколько штук, которые распродаются за считанные минуты, а иногда и за секунды.

Представитель NVIDIA Джастин Уокер сообщил, что в ближайшие недели компания планирует увеличить доступность видеокарт и стабилизировать цены на них. Он отметил, что NVIDIA уже увеличила объемы отгрузок и работает над улучшением поставок с партнерами по производству и розничной продаже.