Почти 400 000 единиц Nintendo Switch 2 отправлены в Северную Америку, летом ожидается запуск и важное объявление от Nintendo.

Согласно последним сообщениям, в Северную Америку уже было доставлено почти 400 000 игровых консолей Nintendo Switch 2, что делает вероятным анонс их релиза в начале лета. Эта информация была опубликована на платформе Gaming Leaks, где один из участников форума Famiiboards, известный как LiC, отслеживал доставки упаковок и инструкций. Выяснилось, что вьетнамский производитель HVBG, заключивший контракт с Nintendo, отправил 383,000 единиц в конце января для распределения по США и Канаде. Это довольно значительное количество, учитывая, что оно лишь часть изначального объема поставок, который ожидается к моменту полноценного выхода консоли.

С таким количеством отправленных устройств в начале года, возникает уверенность, что запуск новой консоли действительно состоится в начале лета, о чем уже давно ходят слухи. Ожидания растут, так как Nintendo готовится сделать важное объявление о запуске Switch 2. Специальное событие Nintendo Direct, посвященное этой системе, состоится 2 апреля, когда мир наконец узнает, когда именно консоль поступит в продажу и какие новшества она предложит пользователям.