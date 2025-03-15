Обновление процессоров Arrow Lake-S от Intel возвращается на рынок с новыми возможностями и повышенной производительностью NPU.

Компания Intel вновь намерена выпустить обновление для линейки настольных процессоров Arrow Lake-S, которое предложит ряд незначительных улучшений. Первоначально планировалось, что обновление появится в этом году, но из-за неизвестных причин его судьба была под вопросом. Однако, согласно информации от утечек, lineup снова некоторым образом возродился и, вероятно, будет использовать те же кристаллы, что и процессоры Arrow Lake-HX.

Обновление Arrow Lake-S изначально планировалось как преемник существующих процессоров и будет относиться к серии Core Ultra Series 3. Ожидалось, что новые чипы будут включать новую архитектуру нейронных процессоров (NPU), что привело бы к увеличению размеров кристаллов и более высокой производительности в области искусственного интеллекта — до 50 TOPS против 13 TOPS у чипов предыдущего поколения.

Текущая дорожная карта Intel включает множество архитектур NPU, начиная с NPU4, который используется в процессорах Lunar Lake. Архитектуры NPU5 и NPU6 обеспечат соответствующие 50 и 75 TOPS, что значительно повысит вычислительные возможности новых процессоров. Ожидается, что обновленная линейка Arrow Lake будет нацелена как на настольные ПК, так и на мобильные устройства, при этом улучшенные оптимизации для игр выходят на первый план.

Процессоры Arrow Lake-S будут совместимы с существующей платформой LGA 1851, что позволяет предполагать, что в будущем возможны и другие обновления. Хотя точные даты выхода новых процессоров пока не известны, предполагается, что они могут появиться во второй половине 2025 года, особенно с учетом планов по выпуску следующих поколений, таких как Nova Lake, в 2026 году.