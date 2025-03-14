Silicon Power запускает SSD Endura с передовыми технологиями для пользователей разных категорий.

Компания Silicon Power представила новую серию SSD под названием Endura, которая включает четыре модели: E55, E60, ED90 и ES75. Эти твердотельные накопители используют современную 3D TLC NAND технологию, обеспечивая надежные и высокопроизводительные решения для различных пользователей. Модель E55 предназначена для обычных пользователей и системных интеграторов, предлагая стабильные характеристики и широкий диапазон емкостей от 512 ГБ до 2 ТБ через интерфейс SATA III 6 Гбит/с. Скорость чтения достигает 500 МБ/с, а записи — 450 МБ/с, что в 15 раз быстрее, чем у стандартного жесткого диска.

Модель E60 оснащена интерфейсом PCIe Gen 3x4, обеспечивая более высокую скорость. Скорости чтения и записи достигают 2200 и 1600 МБ/с соответственно, что делает ее идеальным выбором для многозадачности и игр. ED90, имеющий поддержку PCIe 4.0 и NVMe 1.4, предлагает емкость до 4 ТБ и скорость до 5000 МБ/с чтения и 4800 МБ/с записи. Эта модель подходит для создания контента и архивации данных, сохраняя целостность информации благодаря поддержке технологий LDPC и RAID.

В то время как модель ES75 предназначена для профессионалов, ей доступны впечатляющие скорости до 7000 МБ/с при чтении и 6500 МБ/с при записи. Она отлично подходит для пользователей, которым необходимы решения для работы с большими объемами данных, таких как контент-криэйторы и геймеры. Все модели в серии Endura обеспечивают надежность и высокую производительность.