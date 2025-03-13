inZOI выставил системные требования и добавил поддержку Ray Tracing для мощных ПК

KRAFTON внял ожиданиям геймеров и представил подробные системные требования для своей новой игры inZOI, которая станет конкурентом популярной серии The Sims от EA. Данная игра будет использована на движке Unreal Engine 5.

Минимальные требования для запуска inZOI включают в себя процессор не ниже Intel i5 10400 или AMD Ryzen 5 3600, а также 12 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT. Также необходимо будет иметь не менее 40 ГБ свободного места на диске. Для оптимальной игры разработчики рекомендуют использовать более мощные комплектующие: процессор Intel i7 12700K или AMD Ryzen 7 7800X3D, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT.



КRAFTON представил не только минимальные и рекомендуемые требования, но и добавил два новых уровня - средний и высокий. Для высоких требований указаны процессоры Intel i7 14700K или AMD Ryzen 7 9800X3D, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарты NVIDIA RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX.



Разработчики также предложили восемь различных предустановок, соответствующих четырем уровням системных требований, чтобы игроки могли оптимизировать свой игровой процесс в зависимости от предпочтений и возможностей оборудования. Важно отметить, что inZOI будет поддерживать Ray Tracing, хотя подробности о реализации этой технологии пока неизвестны.



Кроме того, игра будет поддерживать современные технологии улучшения графики, такие как NVIDIA DLSS Super Resolution, AMD FSR 3 и Intel XeSS. Однако на данный момент нет информации о том, будет ли поддерживаться Frame Generation или DLSS 4 на момент запуска.