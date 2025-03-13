Появилась информация о запуске Poco F7 Pro и F7 Ultra, которые могут представить в этом месяце

В сети появилась информация о предстоящем глобальном запуске новых смартфонов от компании Xiaomi, а именно модели Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra. Ожидается, что эти устройства появятся на рынке позже в этом месяце, что значительно опережает первую годовщину Poco F6 и Poco F6 Pro, выпущенных в прошлом году 23 мая. В последние недели наблюдается все больше сигналов о том, что Xiaomi планирует представить новые модели Poco перед этой датой.

Недавно Poco F7 Ultra прошел сертификацию в Национальной комиссии по радиовещанию и телекоммуникациям (NBTC) в Таиланде. На предоставленном скриншоте видно, что устройство имеет номер модели 24122RKC7G, который также был замечен на Geekbench с чипсетом Snapdragon 8 Elite. Этот номер является глобальной версией устройства с номером 24122RKC7C, более известного как Redmi K80 Pro.

Согласно различным источникам, стало известно, что Xiaomi запланировала глобальное мероприятие по запуску серии Poco F7 на конец этого месяца. Предположительно, данное событие состоится 27 марта, хотя сам Xiaomi пока не подтвердил эту информацию. В интернете также появилась картинка, связанная с этим анонсом, но ее подлинность пока не подтверждена. Если запуск действительно состоится 27 марта, можно ожидать, что Xiaomi или Poco начнут публиковать тизеры уже в конце этой недели, что добавит интриги и ожидания среди поклонников бренда. Настоящий интерес вызывают как характеристики новых моделей, так и их ожидаемая стоимость на рынке.