Sapphire возвращается на рынок мини-ПК с новыми моделями Edge AI на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 для геймеров и творческих специалистов

На выставке Embedded World 2025 компания Sapphire анонсировала новую серию мини-ПК под названием Edge AI, ориентированную на геймеров и творческих профессионалов. Эти компактные устройства построены на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 и предлагают два базовых варианта: Edge AI 340 и Edge AI 350. Первый из них оснащен процессором Ryzen AI 5 340 и 16 ГБ оперативной памяти, в то время как 350 модель включает процессор Ryzen AI 7 350 с 32 ГБ ОЗУ. Обе модели поддерживают высокие скорости памяти до 5,600 MT/s и предлагают два слота SO-DIMM. Для тех, кто нуждается в ещё большей производительности, Sapphire также выпустит более мощную модель с процессором Ryzen AI 9 HX 370.

Габариты мини-ПК составляют всего 117 × 111 × 30 мм, а источник питания представляет собой обычный внешний адаптер. Несмотря на свои небольшие размеры, устройства обеспечивают широкий выбор подключений: два HDMI 2.1 порта, два порта USB4.0, 2.5 GbE LAN, Wi-Fi с поддержкой Bluetooth и два дополнительных USB порта. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 — один стандартного размера 2280 и ещё один размером 2242.

Доступ к внутренним компонентам мини-ПК значительно упрощен благодаря магнитной крышке корпуса, что позволяет легко получить доступ к слотам SO-DIMM и зонам хранения без использования инструментов. Sapphire планирует запустить продажи этих мини-ПК по всему миру к концу апреля 2025 года, однако пока нет данных о ценах. В некоторых регионах могут быть доступны другие конфигурации или базовые версии без предустановленной оперативной памяти и накопителей.