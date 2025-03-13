Сделка Google по покупке AdHawk Microsystems укрепит его позиции в сегменте технологий отслеживания взгляда и дополненной реальности

Google на этой неделе может завершить сделку по приобретению канадского стартапа AdHawk Microsystems, специализирующегося на технологиях отслеживания взгляда. По сообщениям, сумма сделки составит 115 миллионов долларов, что подчеркивает серьезность намерений Google в области расширенной реальности и разработки смарт-очков. Данная информация была получена от анонимных источников, знакомых с ситуацией. В рамках сделки предполагается, что Google также выплатит дополнительные 15 миллионов долларов, если AdHawk сможет достичь определенных целевых показателей. Это условие говорит о том, что сделка может не состояться, так как стартапы часто сталкиваются с проблемами выполнения поставленных задач.

Опыт Google с проектом Google Glass показал, что компания имеет желание развивать этот рынок, хотя первоначальная версия смарт-очков не вызвала ожидаемого интереса у пользователей. AdHawk Microsystems обладает передовыми технологиями, которые позволяют осуществлять беспроводное отслеживание с частотой 250 Гц и с подключением – 500 Гц. Технология, разработанная компанией, не требует традиционных камер, что обеспечивает более высокие скорости выборки, уменьшенное время задержки и снижение энергопотребления.



Эти преимущества делают технологии AdHawk привлекательными для Google, так как компании стремятся предложить свои решения в области смешанной реальности, где важны высокая частота обновления и низкая задержка. В свете последних новинок, таких как AR-гарнитура Galaxy XR от Samsung, Google также планирует представить аналогичное устройство. Если сделка с AdHawk состоится, это может привести к улучшению характеристик будущих устройств Google. Ожидается, что окончательное решение по сделке будет принято в ближайшие дни, и пользователи смогут увидеть потенциальные плоды данного приобретения в новых продуктах компании.