Новый Mibro GS Active 2: смарт-часы с мощными функциями для бегунов.

На выставке MWC 2025 бренд Mibro представил новую модель смарт-часов GS Active 2, которая станет частью их линейки GS, наряду с моделями GS Explorer S и GS Pro 2. Эти часы разработаны, прежде всего, для бегунов, предлагая такие функции, как GPS и планы тренировок. Внешне и функционально GS Active 2 будет иметь много общего с исходной моделью GS Active, выпущенной ранее.

В новой модели предусмотрена поддержка бортового GPS и двойного диапазона GNSS для точного отслеживания маршрутов бега. Кроме того, пользователи смогут получать доступ к различным тренировочным планам прямо на своих часах. Среди других признаков – базовый мониторинг здоровья и возможность получения уведомлений от подключенного смартфона.



Часы могут быть оснащены алгоритмом SeekBeats Motion, который рассчитает VO2 Max, время восстановления и эффективность тренировок. Также стоит отметить, что модель имеет защиту от воды на уровне 5 ATM, время автономной работы до 20 дней и AMOLED-дисплей с максимальной яркостью 1000 нит. Все эти особенности делают GS Active 2 серьезным конкурентом на рынке, особенно в сравнении с Garmin Forerunner 165, хотя точные характеристики и уровень точности нового устройства пока не раскрыты.



На выбор будут представлены три цветовых варианта: серо-черный, серебристо-белый и лилово-лилолевый. Ожидается, что цена на GS Active 2 будет относительно доступной, учитывая функциональность устройства в сравнении с другими моделями на рынке. В настоящее время оригинальные часы GS Active можно приобрести за 83 доллара или 89,99 евро.