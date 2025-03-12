Xiaomi Pad 7 Max и Oppo Pad 4 Pro выпустят в 2025 году с крупными экранами и быстрой зарядкой.

Во втором квартале 2025 года ожидается выход новых высокопроизводительных Android-планшетов, среди которых ключевую роль может сыграть Xiaomi Pad 7 Max. Согласно известному информатору, этот планшет станет прямым преемником Pad 6 Max и будет обладать экранием диагональю 14 дюймов, а также высокими техническими характеристиками. Одним из главных достоинств Pad 7 Max ожидается технология быстрой зарядки 120W HyperCharge, что делает его потенциальным флагманом среди планшетов Xiaomi.

Источники сообщают, что анонс Pad 7 Max может состояться в апреле 2025 года, и он станет первым планшетом в мире с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Однако он ожидает конкуренции от Oppo Pad 4 Pro, который также планируется к выходу в это время. Некоторые утечки намекают на наличие еще одного планшета под названием "8 Elite", который будет иметь экран 13,2 дюйма и аналогичное быстрое зарядное устройство на 80W.



Кроме того, предполагается, что еще один планшет, который, возможно, выйдет примерно в одно время, будет иметь меньший экран около 13 дюймов и не такое быстрое зарядное устройство на 66W. Этот планшет, вероятно, объединит процессор MediaTek Dimensity 9400, который раньше использовался только в премиальных смартфонах.