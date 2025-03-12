Samsung Galaxy S26 ожидается оснащенным чипсетом Exynos 2600, который считается главным внутренним приоритетом для компании. После неудачи Exynos 2500, Samsung предприняла дополнительные меры, чтобы гарантировать успешный запуск Exynos 2600 в следующем году.

По последним отчетам, Exynos 2600 будет базироваться на узлах 2 нм (SF2) от Samsung Foundry. Однако, выход SF2 составляет всего 20-30%, что ниже необходимого уровня для массового производства. В сравнении, TSMC уже достигла 60% производительности своих 2-нм узлов. В связи с этим, Samsung образовала специальную группу, чтобы гарантировать достижение требуемого уровня выхода узлов SF2.



В прошлом Samsung сталкивалась с проблемами в отношении своих чипсетов Exynos, что привело к использованию Snapdragon 8 Elite в Galaxy S25 и S25 Plus. Новости о внутренних проблемах с Exynos 2500 послужили толчком для Samsung, чтобы улучшить свои процессы и гарантировать успешный запуск Exynos 2600.



