Samsung Galaxy S26 будет оснащен чипсетом Exynos 2600
Samsung Galaxy S26 ожидается оснащенным чипсетом Exynos 2600, который считается главным внутренним приоритетом для компании. После неудачи Exynos 2500, Samsung предприняла дополнительные меры, чтобы гарантировать успешный запуск Exynos 2600 в следующем году.
По последним отчетам, Exynos 2600 будет базироваться на узлах 2 нм (SF2) от Samsung Foundry. Однако, выход SF2 составляет всего 20-30%, что ниже необходимого уровня для массового производства. В сравнении, TSMC уже достигла 60% производительности своих 2-нм узлов. В связи с этим, Samsung образовала специальную группу, чтобы гарантировать достижение требуемого уровня выхода узлов SF2.
В прошлом Samsung сталкивалась с проблемами в отношении своих чипсетов Exynos, что привело к использованию Snapdragon 8 Elite в Galaxy S25 и S25 Plus. Новости о внутренних проблемах с Exynos 2500 послужили толчком для Samsung, чтобы улучшить свои процессы и гарантировать успешный запуск Exynos 2600.
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