Новые часы имеют новую функцию Bluetooth-звонков и немного измененный дизайн рамок.

На выставке MWC 2025 в Барселоне компания Mibro представила новые прочные смарт-часы GS Explorer S. Эта модель является продолжением линейки GS Explorer, которая была представлена в октябре прошлого года. В отличие от своего предшественника, GS Explorer S получил несколько изменений, включая новую функцию Bluetooth-звонков и модифицированный дизайн рамки. Кроме того, эти часы будут доступны с корпусом из нержавеющей стали или титана, в то время как оригинальная модель доступна только с корпусом из нержавеющей стали.

Несмотря на изменения, большинство функций смарт-часов GS Explorer S осталось такими же, как и у предыдущей модели. Эти часы обладают двухчастотным GNSS-позиционированием, режимом свободного погружения и выдерживают водонепроницаемость до 10ATM. Оригинальная модель GS Explorer оснащена AMOLED-дисплеем с высокой яркостью и имеет время автономной работы до 20 дней при обычном использовании.

Пока что неизвестна дата выхода и цена новых смарт-часов Mibro GS Explorer S. Однако, как пример, можно привести стоимость старшей модели GS Explorer, которая составляет 155 долларов США или 139,99 евро.



