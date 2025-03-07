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ddr22
Dell представила новый монитор Pro 32 Plus (P3225QE) со 32-дюймовой панелью IPS и разрешением 4K
Монитор обладает частотой обновления 100 Гц, контрастностью 1 500:1 и охватом цветового пространства sRGB на 99%.

Компания Dell представила новый профессиональный монитор Pro 32 Plus (P3225QE) с разрешением 4K и диагональю 32 дюйма. Монитор оснащен IPS-панелью с разрешением 3840x2160 пикселей и частотой обновления 100 Гц. Он обладает контрастностью 1500:1, охватывает 99% цветового пространства sRGB и обеспечивает углы обзора 178 градусов. Однако пиковая яркость составляет 350 нит и о поддержке HDR ничего не упоминается.

Основное внимание компания Dell уделила возможностям подключения. У монитора есть разъем питания, DisplayPort 1.4, HDMI, RJ45 Gigabit Ethernet, три порта USB Type-A, USB Type-C (для передачи данных), а также USB Type-C с поддержкой функций DisplayPort 1.4 и Power Delivery мощностью до 90 Вт. Также монитор оснащен слотом для замка и двумя слотами для саундбаров. Цена на Dell Pro 32 Plus (P3225QE) составляет 600 долларов.

#dell
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