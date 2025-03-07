Hori выпустила новый лицензированный контроллер для PS5
Бренд Hori представил новый бюджетный контроллер для PlayStation 5 (PS5) под названием Wireless Fighting Commander OCTA Pro, доступный для предварительного заказа по цене 100 долларов. Обладая переназначаемыми задними кнопками и сменным D-pad, этот контроллер имеет шесть лицевых кнопок и безпроводное подключение.
Обычно официально лицензированные контроллеры Sony для PS5 обладают широким функционалом и стоят более 200 долларов. Новый Wireless Fighting Commander OCTA Pro уже доступен для предварительного заказа на официальном сайте Hori и на платформе Amazon.
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