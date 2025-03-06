Компания NACON представила новую беспроводную игровую гарнитуру RIG 900 MAX HS, которая является официально лицензированной для консоли PlayStation 5. Гарнитура оснащена лучшими в своем классе технологиями, такими как беспроводные технологии 2,4 ГГц с низкой задержкой и Bluetooth 5.2, а также бесшовной зарядной базой. Это позволяет играть без проводов на различных устройствах.

RIG 900 MAX HS, помимо превосходного качества звучания, обеспечивает большую громкость и меньшее искажение благодаря 40-миллиметровым высокочувствительным динамикам. Усовершенствованная конструкция акустической камеры способствует улучшению качества звука, а также уменьшает утомляемость от звука, делая эту гарнитуру идеальным выбором для длительных игровых сеансов. Наушники оснащены оптимизированным микрофоном с технологией шумоподавления, а встроенная функция отключения звука повышает универсальность, позволяя игрокам принимать звонки и общаться со своей командой.

Гарнитура 900 MAX HS имеет двухрежимную беспроводную связь, позволяющую игрокам управлять звуком через базовую станцию на частоте 2,4 ГГц или использовать Bluetooth 5.2 для игры в движении. Она также обладает прочным и легким оголовьем из усиленной стали, обеспечивающим долговечность во время интенсивных игровых сессий. Наушники весом всего 290 граммов оснащены амбушюрами из воздухопроницаемой ткани, обеспечивая комфорт в течение всего игрового дня.