NACON представила беспроводную игровую гарнитуру RIG 900 MAX HS
Компания NACON представила новую беспроводную игровую гарнитуру RIG 900 MAX HS, которая является официально лицензированной для консоли PlayStation 5. Гарнитура оснащена лучшими в своем классе технологиями, такими как беспроводные технологии 2,4 ГГц с низкой задержкой и Bluetooth 5.2, а также бесшовной зарядной базой. Это позволяет играть без проводов на различных устройствах.
RIG 900 MAX HS, помимо превосходного качества звучания, обеспечивает большую громкость и меньшее искажение благодаря 40-миллиметровым высокочувствительным динамикам. Усовершенствованная конструкция акустической камеры способствует улучшению качества звука, а также уменьшает утомляемость от звука, делая эту гарнитуру идеальным выбором для длительных игровых сеансов. Наушники оснащены оптимизированным микрофоном с технологией шумоподавления, а встроенная функция отключения звука повышает универсальность, позволяя игрокам принимать звонки и общаться со своей командой.
Гарнитура 900 MAX HS имеет двухрежимную беспроводную связь, позволяющую игрокам управлять звуком через базовую станцию на частоте 2,4 ГГц или использовать Bluetooth 5.2 для игры в движении. Она также обладает прочным и легким оголовьем из усиленной стали, обеспечивающим долговечность во время интенсивных игровых сессий. Наушники весом всего 290 граммов оснащены амбушюрами из воздухопроницаемой ткани, обеспечивая комфорт в течение всего игрового дня.
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