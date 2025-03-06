Видео разборки iPhone 16e от iFixit предоставило подробный взгляд на внутренности нового смартфона от Apple. Особое внимание было уделено новому модему C1, который получил положительные отзывы за свои высокие характеристики, учитывая, что это первая модель компании с собственным модемом. Кроме того, iPhone 16e получил обновленный дизайн, который перешел от бюджетной категории к более премиальной версии флагманских моделей.

Разборка показала, что iPhone 16e использует такой же быстросъемный клей для аккумулятора, как и предыдущие модели. Это означает, что замена неисправных батарей будет проще и более удобной для пользователей. Кроме того, было обнаружено, что аккумулятор iPhone 16e имеет емкость 15,55 Вт-ч, что на 10% больше, чем у предыдущих моделей.



