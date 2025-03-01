iPhone 17 Pro будет иметь 12 ГБ оперативной памяти
По предоставленной информации, следующие модели iPhone 17 Pro будут иметь 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, что является улучшением по сравнению с предыдущим поколением iPhone 16 Pro, где было всего 8 ГБ оперативной памяти. Увеличение объема оперативной памяти связано с необходимостью улучшения функций Apple Intelligence, работающих на устройствах. Apple уже обновила свои модели iPhone 16 до 8 ГБ оперативной памяти, чтобы соответствовать требованиям аппаратного обеспечения Apple Intelligence.
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