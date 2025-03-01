Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

iPhone 17 Pro будет иметь 12 ГБ оперативной памяти

Это дополнительное увеличение памяти связано с желанием Apple продвигать свои усилия в области искусственного интеллекта.
[ ] для раздела Блоги
+
+

По предоставленной информации, следующие модели iPhone 17 Pro будут иметь 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, что является улучшением по сравнению с предыдущим поколением iPhone 16 Pro, где было всего 8 ГБ оперативной памяти. Увеличение объема оперативной памяти связано с необходимостью улучшения функций Apple Intelligence, работающих на устройствах. Apple уже обновила свои модели iPhone 16 до 8 ГБ оперативной памяти, чтобы соответствовать требованиям аппаратного обеспечения Apple Intelligence.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

iphone 17 pro
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
116
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
10
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
24
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
5
Thermal Grizzly предлагает скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
+
HyperOS 2 уже можно установить на 33 смартфона Xiaomi, но потребуется разрешение от производителя
6
Politico: Макрон не смог заручится поддержкой Трампа в вопросе гарантий безопасности для Украины
2
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
18
Android Auto 18.3 официально представлен: исправление ошибок и новые улучшения
+
Rockstar открыла перенос сохранений в GTA V Enhanced
+
В России выпустили полностью отечественный пятиосевой станок с ЧПУ для нужд авиастроения
+
Использование ИИ технологий для создания игр нравится далеко не всем геймерам
2
Casio представила новые модели часов серии AE1600H – AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV
+
Компания Oukitel представила свой новый смартфон IIIF150 Raptor 5G
+
Смартфоны Samsung Galaxy A56, A36 и A26 получат новые процессоры и экраны
1
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
9
Япония оказалась на пороге нового уровня демографического кризиса
2
Немецкая Pithead Studio разрабатывает игру Cralon
+
На Kickstarter собирают деньги на беспроводную низкопрофильную механическую клавиатуру Iqunix MQ80
+
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
6
Samsung Galaxy Z Flip7 получит более крупные дисплеи, чем Galaxy Z Flip6
+
Страница Grand Theft Auto 5 Enhanced появилась в Steam
+

Популярные статьи

Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
20
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
24
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
80
Что известно о будущей Xbox next generation - вся информация на сегодняшний день
9
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
45
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
51
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
6
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
3

Сейчас обсуждают

Сергей Клычков
02:58
Как смотреть Ютуб не пашет
В Японии создали видеоигру-стрелялку, в которой пули размером в одну миллиардную метра
Ренбокот
02:49
по сути нужно устранить около 50 человек и война закончится
Страны Европы выступили со словами поддержки Украины после поездки Зеленского в США
Ренбокот
02:47
Евро тварей прикормило теневое правительство США (дерьмократы, Соросы, главы военных заводов), поэтому они стремятся к войне.
В ЕС пообещали усилить поддержку Украины на фоне поездки Зеленского в США
Nvidia&Intel Hater
02:46
Вот его поперло......походу он на приходе.Сравнивать Дебиан с своим говно Чимбаликсом это уже говорит о многом.
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
Nvidia&Intel Hater
02:41
так он сожрал за январь годичный запас транквилизаторов вместе с 3050-м пациентом,вот его и прет
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
Oleg Panda
02:38
В ремастере C&C и RA в стиме сеть работает, на релизе гонял по инету пару раз
EA рассказывает о дальнейших планах по развитию Command and Conquer
Sammi898989
02:28
Все же Трамп миротворец
В ЕС пообещали усилить поддержку Украины на фоне поездки Зеленского в США
Зубков Макляйн
02:23
Западное вранье. Историю умалчивают, как людей убивали в украине свои же предатели убийцы, как перед СВО грады били по ростову и днр все время дрюкали. что творится на суджи, там кругом европа подгато...
Страны Европы выступили со словами поддержки Украины после поездки Зеленского в США
Dark_Cloud
02:21
А автор этого идиотского закона - какол? А все те, кто его в жизнь зачем-то протащил? Возникает вопрос, зачем. И повышенные расходы опять понесут далеко не каклы. С такими друзьями и врагов не нать.
В России резко вырастут цены на такси из-за нового закона о локализации
Dark_Cloud
02:15
Издатель (разработчик?) игры активно устраивает отмену готового дополнения Heart of Russia по политическим мотивам. Поддерживать ли такое поведение рублем - решение за вами. Лично я, имея купленный ET...
Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator получили крупную скидку и стоят 187 рублей в Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем