Камера также будет оснащена суперзум-объективом. PowerShot V3 будет представлена в компактном корпусе.

Компания Canon готовится к выходу на рынок новой модели камеры PowerShot V3, которая будет основана на аппаратной базе PowerShot V1, но с дополнительной функциональностью суперзума. Утечки информации указывают на то, что камера будет иметь компактный корпус и будет оснащена тем же 1,4-дюймовым сенсором, что и PowerShot V1. Благодаря сенсору такого размера V3 может предложить высокое качество изображений и конкурировать с камерами системы Micro Four Thirds.



PowerShot V3 предложит ту же высокую производительность, что и PowerShot V1, но с увеличенным зумом, который, правда, еще неизвестно, насколько будет длинным. Однако, предположительно, зум-объектив V3 будет значительно длиннее, чем у PowerShot V1.