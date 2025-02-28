Xiaomi 15 Ultra обещает улучшенную конфигурацию камеры и другие функции.

Китайская компания Xiaomi готовится представить свой новый смартфон Xiaomi 15 Ultra на рынке Южной Кореи, чтобы конкурировать с Samsung Galaxy S25 Ultra. Предварительные заказы на Galaxy S25 в Южной Корее уже показали значительный успех, с более чем 1,3 миллиона аппаратов, и Xiaomi 15 Ultra намерена привлечь внимание покупателей своей улучшенной конфигурацией камеры.

Однако у Xiaomi есть некоторые препятствия в Южной Корее, особенно в отношении своего бренда. Компания известна как производитель бюджетных моделей, поэтому ей придется восстанавливать свой имидж, чтобы привлечь покупателей. Однако если Xiaomi сможет решить эту проблему, то успешный запуск Xiaomi 15 Ultra потребует масштабной сети послепродажного обслуживания, чтобы предложить покупателям первоклассный сервис, равноценный тому, что предлагает Samsung.

Предполагается, что разница в цене между Xiaomi 15 Ultra и Galaxy S25 Ultra не будет значительной, что может еще больше усложнить задачу Xiaomi в завоевании популярности.