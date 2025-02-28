AMD Radeon RX 9070 XT прошла стресс-тест в программе FurMark и продемонстрировала результаты, эквивалентные видеокарте RTX 4080, при этом оставаясь очень холодной.

Стресс-тест в FurMark проводился в разрешении 1080p с отключенным MSAA, c длительностью 10 минут. Результаты тестов показали, что Radeon RX 9070 XT набрала 20 732 балла (345 FPS). Тестирование проводилось на фабрично разогнанной версии видеокарты GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16G. Следует отметить, что результаты были получены с использованием драйверов из стека Linux Mesa 25.0, который недавно был выпущен и официально поддерживает архитектуру RDNA 4. Сравнивая результаты тестов, видим, что GeForce RTX 4080 с драйверами Windows набрал 20 702 балла (344 FPS). Хотя это немного разные сценарии, результаты RX 9070 XT все равно достойные.





AMD Radeon RX 9070 XT также продемонстрировала хорошие показатели температуры. Даже после 10-минутного стресс-теста в программе FurMark, видеокарта едва достигла температуры 55°C при 100% нагрузке. Это примечательно, учитывая, что в FurMark температура видеокарты может достигать 80°C гораздо быстрее, чем в других тестах.



