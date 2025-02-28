MotoGP 25 будет выпущена 30 апреля 2025 года.

Компания Milestone и MotoGP объявили о скором выпуске MotoGP 25 - официальной видеоигры MotoGP, которая будет содержать всех гонщиков и трассы сезона 2025 года, а также Moto2 и Moto3. В новом календаре 2025 года появились две новые трассы: Брно в Чехии и новый Балатон Парк в Венгрии. MotoGP 25 будет выпущена 30 апреля 2025 года на различных платформах, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC.

Одной из важных новинок в этой игре стало введение тренировочных сессий, где игрокам будет предоставлена возможность развивать свои навыки в различных дисциплинах, таких как Motard, Flat Track и Minibikes.

Независимо от уровня игрока, MotoGP 25 предлагает новую Arcade Experience - упрощенный гоночный опыт, доступный во всех режимах игры и на всех типах мотоциклов. Это позволяет даже новичкам насладиться острыми ощущениями гонок. Благодаря использованию движка Unreal Engine 5 и обновленному звуку мотоциклов, игроки смогут полностью погрузиться в мир MotoGP.