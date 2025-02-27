Shuttle представила свой новый ПК XPC nano Barebone NA10H7, который работает на базе APU AMD Ryzen 7-8845HS.

ПК XPC nano Barebone NA10H7 имеет объем всего 1 литр и оснащен 8-ядерным процессором APU AMD Ryzen 7-8845HS с интегрированной графикой AMD Radeon 780M. Также он оснащен блоком нейронной обработки (NPU) для улучшенной производительности ИИ. Эта система позволяет ускорить выполнение рабочих нагрузок и оптимизировать офисные задачи, основанные на искусственном интеллекте, такие как автоматизация процессов и предиктивная аналитика.

ПК XPC nano Barebone NA10H7 обеспечивает поддержку до 64 ГБ памяти DDR5 и обладает возможностью подключения четырех дисплеев 4K/UHD через два порта HDMI 2.0.

