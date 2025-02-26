Это открывает путь для компании к разработке более мощных 5G-решений.

По слухам, Apple планирует выпустить свой собственный модем C3 5G в 2027 году. В настоящее время компания использует модем C1 в своих iPhone 16e, что открывает путь для внедрения собственных 5G-решений в будущем. В дополнение к этому, Apple уже тестирует модем C2 с кодовым названием C4020. Источник утверждает, что C3, представляющий собой чип третьего поколения, будет доступен в 2027 году. Интересно, что именно в этом году закончится лицензионное соглашение Apple с Qualcomm. Планы Apple на создание собственного 5G-модема охватывают несколько устройств, но пока неизвестно, будет ли C3 использоваться исключительно в iPhone. Информация, размещенная на китайском сайте Weibo компанией Digital Chat Station, не указывает, на какой стадии разработки находится C3.

