AMD RX 9070 XT при увеличении тепловой мощности всего на 25 Вт смог достичь частоты 2970 МГц
Согласно утечке информации, обнаруженной относительно AMD RX 9070 XT, графический процессор имеет внушительный разгонный потенциал и способен увеличить тактовую частоту на 274 МГц с минимальным влиянием на потребляемую мощность. Это свидетельствует о возможности превышения заявленной тактовой частоты в 2970 МГц, несмотря на увеличение потребляемой мощности всего на 25 Вт. Эти результаты предвещают возможность еще большего улучшения производительности.Ожидается, что графический процессор AMD Radeon RX 9070 XT будет представлен в конце текущего месяца.
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