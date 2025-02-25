Версия 3.5.7.1 является вторым релизом для устройства в феврале.

Компания Amazfit выпустила обновление для своих смарт-часов T-Rex 3, которое включает ряд изменений, связанных с тренировками HYROX. Версия 3.5.7.1 является вторым релизом для устройства за февраль и имеет размер файла 11,18 МБ.

Одно из главных изменений в этом обновлении касается списка тренировок по умолчанию, где было изменено расположение упражнения HYROX Race.

В дополнение к этому, обновление также содержит исправление ошибки, связанной с компасом. Раньше, во время тренировок, компас показывал неверные направления, но теперь эта проблема была устранена. Однако, некоторые пользователи продолжают сообщать о некоторых проблемах, возникающих после обновления, включая проблемы с батареей и соединением Bluetooth.