Модем C1 не создаёт помех для функции зарядки MagSafe.

Компания Apple разъяснила, что отсутствие функции MagSafe зарядки в iPhone 16e не связано с использованием собственного модема C1 5G. Цена iPhone 16e, начиная с $599, вызвала некоторое недовольство, особенно учитывая отсутствие функциональности, такой как беспроводная зарядка MagSafe, которая доступна в других моделях. Одной из догадок было то, что отсутствие MagSafe зарядки может быть связано с модемом C1, так как его использование может создать помехи для магнитов MagSafe. Однако Apple опровергла эту теорию, утверждая, что отсутствие MagSafe зарядки в iPhone 16e связано скорее с сокращением расходов.

Хотя iPhone 16e все же поддерживает беспроводную зарядку, она ограничена стандартом Qi, который может обеспечить мощность до 7,5 Вт, в то время как MagSafe зарядка может достигать 25 Вт, что позволяет заряжать устройство намного быстрее. Apple пояснила, что причина ограничения беспроводной зарядки связана с урезанием опций в целях снижения затрат, а не с модемом C1.