C1 5G модем уже установлен в iPhone 16e и это лишь начало плана Apple по сокращению зависимости от Qualcomm.

По слухам, Apple разрабатывает модем C2 5G, но пока неизвестно, в каком конкретно устройстве он будет установлен. Это продолжение плана Apple по снижению зависимости от Qualcomm. В настоящее время компания уже тестирует C2. Информация об этом модеме стала известна благодаря его уникальному идентификатору. Однако пока нет подробностей о C2, но ранее сообщалось, что Apple тестирует сотовую связь в портативных компьютерах Mac и разрабатывает несколько пользовательских вариантов для разных классов продуктов. Возможно, в будущем C2 будет поддерживать диапазоны миллиметровых волн, что отсутствует у C1.

C1 и его приемопередатчик массово производятся по 4-нм и 7-нм техпроцессам, C2, возможно, будет использовать более совершенный производственный процесс, что повысит энергоэффективность.