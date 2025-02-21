Google Pixel 9a, ожидаемый смартфон среднего класса от компании Google, выйдет на рынок по более низкой цене, чем предполагалось ранее. По информации полученной из надежного источника, были раскрыты некоторые характеристики устройства, а также подтверждена поддержка обновлений в течение 7 лет.

Согласно слухам, Pixel 9a будет предлагаться в двух вариантах памяти: 128 ГБ и 256 ГБ. Ранее полагалось, что цена на модель с 128 ГБ составит 549 евро, а на модель с 256 ГБ - 649 евро. Однако Роланд Квандт из Winfuture сообщает, что смартфон Pixel 9a будет немного дешевле. Точной цены, пока что, не определено.

Pixel 9a ожидается выйти на рынок 19 марта, поэтому уже известна большая часть его характеристик. Так, устройство будет оснащено 6,2-дюймовым экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ оперативной памяти и двумя камерами: основной на 12,2 мегапикселя и фронтальной на 8 мегапикселей. Смартфон также получит 3,5-миллиметровый разъем для наушников и возможность зарядки через USB-C.

Одним из наиболее привлекательных аспектов Google Pixel 9a является поддержка обновлений в течение 7 лет. Это значит, что устройство будет получать обновления операционной системы Android в течение долгого времени, обеспечивая пользователям свежие функции и максимальную безопасность.

