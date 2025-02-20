Согласно утечке информации, преемник серии Redmi K80, известной субфлагманской линейкой смартфонов китайской компании Xiaomi, может быть представлен раньше, чем ожидалось. По информации инсайдера Digital Chat Station, серия K90 может выйти уже в октябре, что на месяц раньше предполагаемого срока. На данный момент компания не раскрыла официальной информации об этом. Ожидается, что серия K90 будет состоять как минимум из двух моделей - K90 и K90 Pro.

Серия Redmi K известна своим упором на производительность. Согласно предыдущим утечкам, стандартная модель Redmi K90 может быть оснащена новым пользовательским чипсетом, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm. С другой стороны, модель K90 Pro может получить чипсет Snapdragon 8 Elite 2 и улучшенную камеру с 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом.

Следует отметить, что серия Redmi K в настоящее время доступна только на китайском рынке. Однако китайская компания Xiaomi проводит ребрендинг некоторых моделей серии Redmi K для международных рынков. Например, модель Redmi K70 была переименована в Poco F6 Pro, что означает, что возможно серия K90 также будет представлена на мировом рынке под именем Poco F8 Pro.

В настоящее время ожидается, что компания Xiaomi выпустит на глобальный рынок серию Poco F7. Предполагается, что модель F7 будет ребрендированной версией Redmi Turbo 4 Pro, а модель F7 Pro, скорее всего, будет двойником модели Redmi K80.