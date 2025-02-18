Графические процессоры для ноутбуков серии NVIDIA RTX 50 будут задерживаться до марта и апреля из-за проблем с поставками. Ожидается, что графические процессоры 70 и 60 класса также будут представлены в апреле. Отчеты свидетельствуют о том, что NVIDIA уделяет больше внимания чипам искусственного интеллекта, что сказывается на поставках мобильных чипов серии GeForce RTX 50. Проблемы с поставками графических процессоров также затрагивают сегмент настольных ПК.

Digi Times сообщает, что NVIDIA слишком сильно фокусируется на чипах AI, что оказывает влияние на поставки серии GeForce RTX 50 для ноутбуков. Изначально планировалось, что графические процессоры для ноутбуков серии RTX 50 выйдут в январе, совпадая с выпуском настольных RTX 5090 и RTX 5080. Однако из-за недостатка доступных чипов высокого класса, таких как RTX 5090 и RTX 5080, запуск был перенесен на март. NVIDIA, которая ранее никогда не опаздывала, предположительно задерживается из-за усиленного фокуса на чипах искусственного интеллекта для серверов.



