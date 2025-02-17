Компания Apple готовится к представлению нескольких продуктов, как сообщил ее генеральный директор Тим Кук. Ожидалось, что на этой неделе будет представлен iPhone SE 4, однако планы компании выходят за рамки этой даты. В настоящий момент неизвестно, какие именно продукты будут анонсированы, но с высокой вероятностью можно предположить, что среди них будут iPhone SE 4, новые модели iPad и новые модели M4 MacBook Air.

Пока неизвестно, будет ли представление новых продуктов проходить на специальном мероприятии или через пресс-релиз. В новом сообщении на сайте X, Тим Кук написал: "Приготовьтесь к встрече с новым членом семьи" и использовал хэштег #AppleLaunch. Не указано также время презентации, поэтому остается только ждать ее объявления.

Известный информатор Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что этот пост является тизером к запуску iPhone SE 4 и подтверждается его предыдущими утверждениями о предстоящем выпуске устройства. Возможно, компания Apple сосредоточится на представлении только iPhone SE 4, а остальные продукты будут выпущены в ближайшие месяцы, возможно, на весенней презентации.





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