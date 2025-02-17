Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Представление iPhone SE 4 запланировано на среду, 19 февраля

Компания Apple наконец-то нарушила молчание: ее генеральный директор Тим Кук сообщил о том, что в среду, 19 февраля, компания представит несколько неуказанных продуктов
[ ] для раздела Блоги
+
+

Компания Apple готовится к представлению нескольких продуктов, как сообщил ее генеральный директор Тим Кук. Ожидалось, что на этой неделе будет представлен iPhone SE 4, однако планы компании выходят за рамки этой даты. В настоящий момент неизвестно, какие именно продукты будут анонсированы, но с высокой вероятностью можно предположить, что среди них будут iPhone SE 4, новые модели iPad и новые модели M4 MacBook Air.

Пока неизвестно, будет ли представление новых продуктов проходить на специальном мероприятии или через пресс-релиз. В новом сообщении на сайте X, Тим Кук написал: "Приготовьтесь к встрече с новым членом семьи" и использовал хэштег #AppleLaunch. Не указано также время презентации, поэтому остается только ждать ее объявления.

Известный информатор Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что этот пост является тизером к запуску iPhone SE 4 и подтверждается его предыдущими утверждениями о предстоящем выпуске устройства. Возможно, компания Apple сосредоточится на представлении только iPhone SE 4, а остальные продукты будут выпущены в ближайшие месяцы, возможно, на весенней презентации.


реклама





Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

iphone se 4
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
8
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
18
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Подмосковье появится завод по производству стройматериалов из листовой стали
2
Microsoft удалила Intel Core 8-го, 9-го и 10-го поколений из списка поддерживаемых Windows 11 24H2
22
Флагманы Huawei Pura 80 Pro получат двухслойные OLED-экраны и новые камеры
+
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
26
Игроки League of Legends жалуются на усталость глаз из-за новой графики
+
«Капитан Америка: Новый мир» получил самую низкую зрительскую оценку в истории Marvel
2
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для устройств Asus
+
Bloomberg: Представители Украины также приглашены на встречу советников президентов США и РФ
2
Вскоре после выхода Elden Ring Nightreign получит DLC с новыми боссами и персонажами
+
LiXiang представила свою новую электрическую силовую установку
+
Компания Sugar Cubes представила новый игровой портативный компьютер N97 Elite
1
Фото упаковки Radeon RX 9070 XT от PowerColor раскрыло требования к мощности блока питания
8
В Госдуме рассмотрят повышение пенсии ветеранам боевых действий
10
Oppo готовится представить самый тонкий в мире складной телефон Find N5
1
Песчаные черви в Dune Awakening: как игроки смогут с ними взаимодействовать
+
Появилась информация о повреждениях авианосца USS «Гарри Труман»
+
В России разработали и запатентовали уникальный вездеход - ЗТМ-3925
2
Science Advances: Разумная жизнь – это естественный результат эволюции не только для Земли
1
В индийском МИД опровергли слухи о приобретении F-35 для ВВС страны
+
Microsoft добавила несколько процессоров AMD в список поддерживаемых Windows 11 24H2
1

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
10
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
10
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
18
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
5
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
2
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
33
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
10
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
31
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
5

Сейчас обсуждают

ebatorуа
05:00
зеля он нелегитимен и его подпись не имеет никакой юридической силы.
Зеленский отказался подписывать соглашение между США и РФ, разработанное без участия Украины
stockclock
04:42
Перепись нищебродов в комментариях. Да пойдите в ближайший магазин и возьмите хотя бы 12400F. Перестаньте быть бедными. Вон Илон Маск не ноет.
Bloomberg: Представители Украины также приглашены на встречу советников президентов США и РФ
Blackengine
04:25
10 летний ноутбук жены, накатил win 11 в прошлом году, проц там не помню какой, чуть помладше модели huswell. Всё работает.
Bloomberg: Представители Украины также приглашены на встречу советников президентов США и РФ
x86_64
04:14
>>>>Начинаем с Ubuntu 24.04.1 LTS размером 5.8 GiB, и тут сходу есть проблема, на сайте указан размер дистрибутива 5.8 GB (1000), когда на самом деле он весит 5.8 GiB (1024). претензии афтора обоснов...
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
AntonHT
04:10
Не хочет расписываться, посадят нового, кто подпишет. А по большому счету его подпись ни чего не стоит, он просроченный.
Зеленский отказался подписывать соглашение между США и РФ, разработанное без участия Украины
Kalman Bronstein
04:03
Правда его никто и просил расписаться. Ему приказали отдать природные ресурсы хозяину
Зеленский отказался подписывать соглашение между США и РФ, разработанное без участия Украины
Jora
03:58
Процессор с фэйкядрами и даром не нужен.
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
Evgeniy Kryukoff
03:54
Не смотря на то, что текст похож на нейросетевую выжимку из других обзоров, он ёмко передаёт суть. Трус сталкер. Такое название точно подошло бы этой поделке больше.
Обзор игры True Sralker – почти как настоящий Сталкер
x86_64
03:53
>>>И конечно же ChimbaBench двух версий, x64 и x32, мой дистрибутив Chimbalix способен запускать нативный 32 битный софт, но смогут ли другие линуксы? Наш афтор озабочен тяжелым трудом, ведь в мирно...
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
x86_64
03:39
Наконец то раскрыта тайна зависимости температуры афтора к бреду в его статьях, сегодня это 37.5, предположу если его вылечат до нормальных 36.6, мы его долго не увидим, т.к у афтора нет творческих ст...
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем