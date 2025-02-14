GeForce RTX 5090 является самой энергоемкой видеокартой на рынке, с номинальным TDP до 575 Вт.

Компания NVIDIA провела эксперименты с несколькими прототипами печатных плат для своих графических процессоров, включая RTX 5090, RTX 4090 и более ранние модели. Эти прототипы имеют до четырех 16-контактных разъемов питания, что указывает на значительное потребление энергии. NVIDIA GeForce RTX 5090 уже известна своим высоким энергопотреблением: номинальный TDP достигает 575 Вт, а в некоторых моделях AIB - до 600 Вт. Однако эти прототипы превосходят по энергопотреблению даже RTX 5090.

Недавно некоторые из этих прототипов были показаны на форуме Chiphell, давая нам возможность взглянуть на внутреннее тестирование NVIDIA. Одним из представленных прототипов является AD102 «Ada Lovelace», который, как ожидается, станет преемником текущей архитектуры Ampere. Изображения печатной платы демонстрируют наличие нескольких разъемов питания, что подтверждает высокие требования к мощности этого прототипа.

Другой прототип, представленный на форуме, - графический процессор GA102 Ampere, который является частью текущей серии RTX 30. Печатная плата этого прототипа также включает несколько 16-контактных разъемов питания. Кроме того, есть изображения прототипа GA107 Ampere GPU, а также прототипа TU104 Turing GPU и прототипа GP104 Pascal GPU.

