Команда разработчиков игры Dragon Quest XII: The Flames of Fate продолжает упорно работать над игрой, несмотря на отсутствие новостей на протяжении некоторого времени. Создатель серии, Юдзи Хории, подтвердил эту информацию во время последней трансляции своего радиошоу KosoKoso Hoso Kyuoku. Он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем появится больше информации об игре. Хотя конкретных деталей он не раскрыл, факт того, что Dragon Quest XII: The Flames of Fate все еще находится в разработке, является приятным для поклонников серии.

Пожалуй, самое главное, что известно о Dragon Quest XII: The Flames of Fate, это то, что игра будет использовать движок Unreal Engine 5 и что студия Orca является соразработчиком проекта. Ранее Orca уже сотрудничала с Square Enix над Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age и его Definitive Edition. Этот факт приводит к мысли о том, что Dragon Quest XII: The Flames of Fate будет иметь качественные графические и технические характеристики. Ожидается, что игра значительно изменит классическую командную боевую систему Dragon Quest и предложит новый опыт игрокам.