В прошлом месяце Samsung анонсировала долгожданную линейку Galaxy S25, которая имеет примерно тот же дизайн, но внутренние компоненты были значительно улучшены.

Недавно проведенное сравнение производительности между смартфонами Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max показало, что последний опережает Samsung по игровым характеристикам. Несмотря на значительные улучшения во внутренних компонентах линейки Galaxy S25, Snapdragon 8 Elite процессор не смог достичь высокой частоты кадров. В игре Genshin Impact, iPhone 16 Pro Max смог поддерживать среднюю частоту кадров 95 кадров в секунду, тогда как Galaxy S25 Ultra достигал только 60 кадров в секунду.

Результаты сравнительного теста, проведенного на YouTube-канале Dame Tech, подробно описывают не только частоту кадров в обеих играх, но и сравнивают дросселирование производительности и энергопотребление обоих флагманских смартфонов. В целом, iPhone 16 Pro Max оказался более производительным игровым устройством.



Причина такой разницы в производительности может быть связана с оптимизацией программного обеспечения и интеграцией компонентов в iPhone 16 Pro Max.