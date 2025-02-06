Проектор будет доступен в черном и белом цветах, имеет небольшой вес - 17,5 кг и компактные размеры.

Fujifilm объявила о выпуске нового проектора ZUH6000, который является первой 4K-моделью в серии Z компании. Проектор предназначен для коммерческого использования в музеях, художественных галереях и других помещениях. Устройство доступно в черном и белом цветах и имеет легкий вес - 17,5 кг и компактные размеры - 486 x 496 x 175 мм. Ключевая особенность проектора - это его складной двухосевой поворотный объектив, который позволяет проецировать изображение в нескольких направлениях. Благодаря технологии 4K, он способен создавать резкие и четкие изображения с богатыми цветами и отличной детализацией. Проектор может быть использован даже в самых требовательных условиях освещения.



