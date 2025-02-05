Согласно изображениям, Zenfone 12 Ultra будет иметь островной модуль камеры, который размещен на верхней части задней панели. Камерный модуль включает три объектива, которые расположены вертикально, а рядом с ними находится вспышка.



Смартфон будет доступен в нескольких цветовых вариантах, включая черный, зеленый и светло-пурпурный. Рендеры позволяют получить обзор Zenfone 12 Ultra со всех сторон, показывая его переднюю, заднюю и боковую панели, а также различные цвета в деталях. Другие подробности о Zenfone 12 Ultra пока остаются неизвестными. Официальный анонс Zenfone 12 Ultra запланирован на 11 января 2023 года.

