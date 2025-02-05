Asus представила рендеры своего предстоящего флагманского смартфона Zenfone 12 Ultra
Согласно изображениям, Zenfone 12 Ultra будет иметь островной модуль камеры, который размещен на верхней части задней панели. Камерный модуль включает три объектива, которые расположены вертикально, а рядом с ними находится вспышка.
Смартфон будет доступен в нескольких цветовых вариантах, включая черный, зеленый и светло-пурпурный. Рендеры позволяют получить обзор Zenfone 12 Ultra со всех сторон, показывая его переднюю, заднюю и боковую панели, а также различные цвета в деталях.Другие подробности о Zenfone 12 Ultra пока остаются неизвестными. Официальный анонс Zenfone 12 Ultra запланирован на 11 января 2023 года.
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