В 2025 году Canon собирается сосредоточиться на компактных камерах, таких как PowerShot G7 X III

Компания Canon планирует выпустить новую компактную видеокамеру Canon PowerShot V1, которая заменит модели G7 X III и SX70 HS в 2025 году. Вчера Canon объявила о своем намерении сосредоточиться на компактных камерах с фиксированным объективом, чтобы конкурировать с популярными моделями Sony ZV-1 и RX100 V. Ожидается, что Canon увеличит производство и расширит линейку PowerShot, представив новые модели, включая PowerShot V1.

PowerShot V1 будет новой компактной камерой с фиксированным объективом, предназначенной для видеосъемки и имеющей более традиционный форм-фактор. По слухам, эта камера будет представлена после снятия с производства моделей PowerShot G7 X III и PowerShot SX70 HS в первой половине 2025 года. PowerShot V1 будет являться флагманской моделью в линейке Canon PowerShot.

Кроме того, Canon планирует выпустить еще одну карманную компактную камеру формата APS-C, которая появится в середине 2025 года и будет конкурировать с моделями Nikon Z fc, Fujifilm X100VI и OM-3 от OM System.

Пока нет официальной информации о технических характеристиках новых камер, но ожидается, что CanonRumors скоро поделится подробностями. Ожидается, что презентация новой видеокамеры Canon PowerShot V1 состоится в конце первого квартала 2025 года.