Magnetic Power Bank 6000mAh от Xiaomi представляет собой портативную зарядку, поддерживающую беспроводную технологию Qi2.

Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh был недавно представлен на глобальном сайте бренда и поступил в продажу в Европе. За последние несколько недель продукт стал доступен для приобретения через официальный интернет-магазин Xiaomi в Великобритании и Испании.

Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh обладает магнитной задней панелью, что позволяет безопасно присоединяться к задней стороне любого совместимого устройства. Он имеет емкостт 6000 мАч, что позволяет заряжать смартфоны, планшеты и другие устройства. Благодаря сертификации Qi2, он поддерживает беспроводную зарядку, что делает его идеальным дополнением для современных устройств.

Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh представлен в двух цветовых вариантах - черном и белом.



