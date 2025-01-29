Недавно компания Alldocube представила свой новый планшет на базе Android, названный iPlay 60 OLED. На данный момент планшет еще не доступен для заказа, однако ожидается, что в ближайшем будущем это изменится. О точных ценах на устройство также сведений пока нет, но продукты Alldocube обычно можно приобрести в популярных интернет-магазинах, включая Amazon.

Основной особенностью iPlay 60 OLED является его 10,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2 560 x 1 600 пикселей. По официальным спецификациям, этот дисплей покрывает 105% цветового пространства NTSC, что обещает яркие и насыщенные цвета при просмотре контента. Планшет также обладает размерами 9,65 x 6,87 x 0,29 дюйма и весит 485 граммов, что делает его портативным и удобным для переноски.



Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 660, который может показать несколько более низкую производительность в сравнении с более новыми процессорами. Однако планшет оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить с помощью карты памяти microSD. Он также поддерживает использование двух SIM-карт одновременно, что позволяет пользователям иметь два телефонных номера на одном устройстве.



Пока точная версия Android, на которой будет работать iPlay 60 OLED, остается неизвестной, так как листинг включает как Android 13, так и Android 12. Однако, несмотря на это, устройство обещает предоставить возможность для запуска приложений и игр без задержек.



