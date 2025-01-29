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Sony готовит свой флагманский смартфон на 2025 год под названием Xperia 1 VII или Xperia 1 Mark 7

Некоторые неофициальные рендеры уже появились на YouTube, в которых утверждается, что в 2025 году вернется 4K разрешение экрана
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Похоже, что Sony готовит свой флагманский смартфон на 2025 год, который, предположительно, будет называться Xperia 1 VII или Xperia 1 Mark 7. Информация об этом появилась на SumahoDigest и, хотя источник этой информации - китайская социальная платформа Weibo, не является достаточно надежным, некоторые детали утверждений о Xperia 1 VII вероятно достоверны. Согласно предоставленной информации, следующий флагманский телефон Sony не будет иметь ничего особенного. Однако как минимум будет изменен один сенсор камеры.В интернете уже появилась пара неофициальных рендеров Xperia 1 VII на YouTube, один из которых утверждает, что в 2025 году возвращается разрешение 4К, которое отсутствовало в предыдущей модели. Однако согласно упомянутому выше китайскому слуху, новая модель, скорее всего, останется с разрешением FHD+, которое используется в текущей модели. Невероятно точное разрешение экрана и также качество дисплея вероятно останутся прежними.
Также утверждается, что в Xperia 1 VII будет использоваться процессор Qualcomm Snapdragon 8xx, но не было предоставлено подробных сведений о модели процессора. Другие спецификации, включая размер оперативной памяти и объем встроенной памяти, пока неизвестны.

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