Похоже, что Sony готовит свой флагманский смартфон на 2025 год, который, предположительно, будет называться Xperia 1 VII или Xperia 1 Mark 7. Информация об этом появилась на SumahoDigest и, хотя источник этой информации - китайская социальная платформа Weibo, не является достаточно надежным, некоторые детали утверждений о Xperia 1 VII вероятно достоверны. Согласно предоставленной информации, следующий флагманский телефон Sony не будет иметь ничего особенного. Однако как минимум будет изменен один сенсор камеры. В интернете уже появилась пара неофициальных рендеров Xperia 1 VII на YouTube, один из которых утверждает, что в 2025 году возвращается разрешение 4К, которое отсутствовало в предыдущей модели. Однако согласно упомянутому выше китайскому слуху, новая модель, скорее всего, останется с разрешением FHD+, которое используется в текущей модели. Невероятно точное разрешение экрана и также качество дисплея вероятно останутся прежними.

Также утверждается, что в Xperia 1 VII будет использоваться процессор Qualcomm Snapdragon 8xx, но не было предоставлено подробных сведений о модели процессора. Другие спецификации, включая размер оперативной памяти и объем встроенной памяти, пока неизвестны.



