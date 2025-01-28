Компания Acemagic представила новый мини-ПК под названием Acemagic F3A, который работает на базе процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370. Эта модель оснащена мощным процессором, имеющим 12 ядер и 24 потока. В процессор встроены также видеокарта и NPU (нейропроцессор), предназначенные для ускорения работы приложений искусственного интеллекта. NPU имеет производительность до 50 TOPS, а в совместном использовании с CPU и GPU может достигать 80 TOPS.

Acemagic F3A также имеет эффективную систему охлаждения, включающую тепловые трубки и два вентилятора. Это позволяет активно охлаждать процессор и SSD, предотвращая тепловое дросселирование. Мини-ПК поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5 с тактовой частотой до 5 600 МГц. Также присутствует твердотельный накопитель M.2 2280 NVMe PCIe.

Acemagic F3A имеет различные возможности подключения, включая порты USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 и USB Type-C. Также есть HDMI-порт для подключения к монитору или телевизору. Мини-ПК обладает поддержкой беспроводных технологий Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.