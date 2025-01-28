Эти часы имеют многоциферблатный дизайн и спортивный стиль.

Компания Casio выпустила три новые модели часов - MWA300H-1AV, MWA300H-2AV и MWA300H-3AV. Эти часы имеют многоциферблатный дизайн и предназначены для спорта. Они оснащены корпусом из нержавеющей стали, что придает им стильный вид.

Каждая модель имеет большой циферблат с яркой подсветкой, что обеспечивает отличную видимость часов в любое время суток. Дополнительные многофункциональные индикаторы показывают дату, день недели и 24-часовой формат времени. Помимо этого, часы имеют встроенный календарь, будильник и секундомер. MWA300H-1AV имеет черный цветовой дизайн с живыми красными акцентами, MWA300H-2AV голубой циферблат с черными и серебристыми акцентами, а MWA300H-3AV черный циферблат с зелеными и серебристыми акцентами.

Все модели часов MWA300H имеют водозащиту до 100 метров. Они также имеют долгую работу от батареи и прочное стекло, которое защищает циферблат от царапин и ударов.

