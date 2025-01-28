Асус готовится представить новый смартфон серии ROG Phone 9, и уже появилась информация о его характеристиках и изображениях. По слухам, новое устройство будет называться ROG Phone 9 FE и будет доступным вариантом серии. Хотя Asus пока не подтвердила существование этого смартфона, он уже был сертифицирован в некоторых странах. Согласно утечке, ROG Phone 9 FE будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 последнего поколения, вместо Snapdragon 8 Elite, как в других устройствах серии. Это означает, что у нового смартфона будет такой же уровень производительности, как у ROG Phone 8. Кроме того, ROG Phone 9 FE будет иметь 256 ГБ хранилища UFS 4.0 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Камера устройства будет оснащена 50-мегапиксельным основным датчиком. На изображениях, опубликованных в утечке, видно, что смартфон сохраняет дизайн предыдущих моделей серии ROG Phone, с некоторыми небольшими изменениями.

Ожидается, что новый ROG Phone 9 FE станет доступным представителем серии ROG Phone 9. Игровые смартфоны этой серии пользуются популярностью у геймеров, благодаря своей мощной аппаратной начинке и специальным функциям, предназначенным для повышения игрового опыта. ROG Phone 9 FE будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит высокую производительность, не уступающую предыдущей модели. Большое количество оперативной памяти и хранилища позволят сохранять и запускать большое количество игр и приложений. Камера с 50-мегапиксельным основным датчиком обеспечит высокое качество фотографий и видео. Дизайн ROG Phone 9 FE сохраняет все характерные особенности серии, но с некоторыми изменениями, которые еще не были подробно описаны в утечке. Все подробности о смартфоне ожидаются в ближайшее время, когда Asus официально представит новый ROG Phone 9 FE.