AMD сообщила, что Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D в играх будут равны по мощности Ryzen 7 9800X3D
Компания AMD сообщила, что новые процессоры с технологией 3D V-Cache будут иметь схожую производительность с предыдущей моделью Ryzen 7 9800X3D. Это делает последнюю модель более привлекательной в сравнении с новыми процессорами, которые будут стоить дороже. Несмотря на то, что AMD недавно анонсировала Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D, менеджер по развитию продуктов и бизнеса компании, Мартин Бунстра, утверждает, что эти чипы не будут иметь существенной разницы в игровой производительности.
Бунстра указывает на различия в использовании ядер и потоков в играх, которые могут влиять на производительность новых процессоров. Он отмечает, что хотя некоторые игры могут работать немного лучше с новыми процессорами (если они используют больше ядер и потоков), другие могут работать хуже (если предпочитают конфигурацию 1CCD). В целом, игровая производительность новых процессоров будет сопоставимой с Ryzen 7 9800X3D.
В ходе тестов и испытаний AMD обнаружила, что Ryzen 7 9800X3D с 3D V-Cache имеет значительное улучшение в производительности по сравнению с предыдущими поколениями процессоров. Однако, поскольку Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D также будут иметь ту же игровую производительность, они, вероятно, не станут привлекательными для геймеров, особенно учитывая более высокую цену этих моделей.
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