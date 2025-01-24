Компания AMD сообщила, что новые процессоры с технологией 3D V-Cache будут иметь схожую производительность с предыдущей моделью Ryzen 7 9800X3D. Это делает последнюю модель более привлекательной в сравнении с новыми процессорами, которые будут стоить дороже. Несмотря на то, что AMD недавно анонсировала Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D, менеджер по развитию продуктов и бизнеса компании, Мартин Бунстра, утверждает, что эти чипы не будут иметь существенной разницы в игровой производительности.

Бунстра указывает на различия в использовании ядер и потоков в играх, которые могут влиять на производительность новых процессоров. Он отмечает, что хотя некоторые игры могут работать немного лучше с новыми процессорами (если они используют больше ядер и потоков), другие могут работать хуже (если предпочитают конфигурацию 1CCD). В целом, игровая производительность новых процессоров будет сопоставимой с Ryzen 7 9800X3D.

В ходе тестов и испытаний AMD обнаружила, что Ryzen 7 9800X3D с 3D V-Cache имеет значительное улучшение в производительности по сравнению с предыдущими поколениями процессоров. Однако, поскольку Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D также будут иметь ту же игровую производительность, они, вероятно, не станут привлекательными для геймеров, особенно учитывая более высокую цену этих моделей.

