Компания Firefly Studios анонсировала выход Stronghold Crusader: Definitive Edition на PC через Steam 15 июля 2025 года. Это расширенный ремастер оригинальной игры 2002 года, в котором разработчики внесли изменения в художественные работы, анимацию, музыку и геймплей. В демоверсии на Steam уже доступна возможность познакомиться с игрой.

Игра происходит на Ближнем Востоке, где игроки смогут командовать воинами-крестоносцами и Саладином. Возможности разведки и строительства карта будут расширены, а также в игру будут добавлены новые играбельные юниты, персонажи и кампании. Разработчики обновили и переработали уже существующих юнитов, чтобы обеспечить свежесть геймплея.