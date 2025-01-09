Эти видеокарты оснащены технологией RDNA 4 и имеют объем VRAM в 16 ГБ.

Компания ASUS представила новое поколение графических карт Radeon RX 9070 XT и RX 9070 TUF Gaming и PRIME 16 ГБ, работающих на основе технологии RDNA 4. Представленные модели TUF Gaming и PRIME обещают обеспечить высокую производительность и первоклассный игровой опыт благодаря новейшей архитектуре RDNA 4 и увеличенному объему VRAM 16 ГБ.

Графические карты ASUS Radeon RX 9070 XT и RX 9070 TUF Gaming и PRIME 16 ГБ обладают новейшей технологией HYPR-RX. Кроме того, новейшие функции, основанные на искусственном интеллекте, дополняют функциональность видеокарты.

ASUS Radeon RX 9070 XT и RX 9070 TUF Gaming и PRIME 16 ГБ имеют до трех 8-контактных разъемов питания.

Новые графические процессоры ASUS оснащены технологией RDNA 4, которая повышает производительность и обладают увеличенным объемом VRAM в 16 ГБ.