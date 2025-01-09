Эти процессоры поддерживают технологию FSR 4 с функцией машинного обучения.

Графические процессоры AMD RDNA 4, включающие серии Radeon RX 9070 и RX 9060, были официально представлены. Эти новые процессоры имеют поддержку технологии FSR 4, а также включают в себя множество других усовершенствований. Этот выпуск является продолжением линейки графических процессоров Radeon RX 7000, основанных на архитектуре RDNA 3, и представляет новую эпоху для AMD.

Графическая архитектура AMD RDNA 4 была разработана с нуля и предлагает ряд новых усовершенствований. Она включает оптимизированные вычислительные блоки, которые обещают повышенную производительность. Кроме того, новые процессоры обладают усовершенствованными возможностями искусственного интеллекта (ИИ) и поддержкой новейших технологий, таких как ML-Powered FSR 4.

Серия Radeon RX 9070 конкурирует с графическими процессорами серии RTX 4070 от NVIDIA, а серия RX 9060 - с серией RTX 4060. Вместо того чтобы сосредоточиться на ультраэнтузиастах, AMD решила ориентироваться на более широкий рынок и предложить мейнстримовые решения, которые будут конкурировать с аналогичными предложениями от NVIDIA и Intel.



