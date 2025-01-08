Компания Intel представила линейку процессоров Arrow Lake-S для настольных ПК без К

На выставке CES 2025 компания Intel представила свою новую линейку процессоров для настольных ПК. Новая линейка включает модели Arrow Lake-S и Bartlett Lake-S. Arrow Lake-S - это серия процессоров без индекса "K", которая предназначена для обычного использования, а Bartlett Lake-S – это новая линейка, разработанная специально для сетевых и периферийных приложений.

Intel стратегически возвращает свое внимание к рынку настольных процессоров и представляет обновленные предложения. Если вспомнить прошлый год, мы видим, что Intel предлагала только обновленную версию процессоров Raptor Lake Refresh. Однако теперь компания расширила свою линейку, чтобы удовлетворить спрос различных сегментов рынка.

Процессоры Arrow Lake-S и Bartlett Lake-S имеют различные характеристики и предназначены для разных целей. Arrow Lake-S является стандартной линейкой процессоров без возможности разгона, они предназначены для обычных пользователей. С другой стороны, Bartlett Lake-S была специально разработана для приложений, которые требуют высокой производительности и надежности.

Процессоры Bartlett Lake-S могут работать в паре с другими специализированными устройствами, такими как нейронные блоки Intel и ускорители графики, чтобы обеспечить еще большую производительность.